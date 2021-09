Il Governo temporeggia per la capienza degli stadi: al 75% solo dopo la sosta

Il Consiglio dei Ministri, nonostante il parere favorevole del Comitato tecnico-scientifico, ha deciso di rimandare di una settimana il decreto all’interno del quale si concede l’aumento della capienza degli stadi e degli impianti sportivi al 75%. Lo riporta La Gazzetta dello Sport, che riepiloga la situazione.

Per ora passa la linea più prudente del ministero della Salute, in particolare perché destano ancora qualche timore le partite di campionato. A meno di sorprese, il decreto dovrebbe arrivare nei primi giorni della prossima settimana, questo significa che per la settima di campionato gli stadi saranno aperti per il 50% della capienza e si passerebbe al 75% per l’ottava, in programma il 16 e 17 ottobre (dopo la pausa per gli impegni delle nazionali in Nations League) e con una curva dei contagi presumibilmente migliorata.