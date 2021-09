Ieri incontro De Siervo-Dazn, gli sponsor hanno iniziato a lamentarsi e i club temono l’esodo

C’è nervosismo, ma non si pensa ad un piano B. Entro dieci giorni un’assemblea per discutere con le società. Gli sponsor chiedono un metodo omogeneo di rilevazione dati per valutare il ritorno dei loro investimenti

Secondo quanto scrivono il Corriere dello Sport e il Corriere della Sera, l’amministratore delegato della Lega Serie A, De Siervo, ieri ha incontrato Dazn. I presidenti di A sono nervosi. Temono di perdere gli sponsor a causa dei disturbi di trasmissione delle partite.

Il CorSport scrive che la Lega ha intenzione di monitorare la situazione con maggiore attenzione.

“E oltre a quello di De Siervo sono da mettere in preventivo ulteriori incontri tra le parti, insieme ad un’assemblea per inizio ottobre. Chiaro che ci sia un po’ di nervosismo”.

“Il prodotto, però, va tutelato. Da un lato ci sono i tifosi che pagano per un servizio che, in queste prime giornate, non hanno potuto sfruttare adeguatamente. Ma dall’altro ci sono anche gli sponsor e i partner commerciali, a cui è stata assicurata una certa visibilità, che è venuta meno nel momento in cui si sono registrati i blocchi nella visione delle partite”.