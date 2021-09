Identificato e denunciato il tifoso degli insulti razzisti a Maignan: è un veneto, operaio e sindacalista

Secondo quanto scrive Netx, sarebbe stato individuato il responsabile dei cori razzisti indirizzati a Maignan durante Juventus-Milan. Si tratta di un operaio veneto, che vive e lavora a Rovigo. Operaio e sindacalista. Insomma, uno che, in teoria, dovrebbe difendere proprio i più deboli, i discriminati, gli oppressi, gli sfruttati.

La circostanza, se non fosse raccapricciante, sarebbe addirittura comica.

Il tifoso juventino è iscritto allo Juventus Club “Gaetano Scirea” di Castagnaro, in provincia di Verona. E’ stato denunciato per istigazione all’odio razziale e già raggiunto da Daspo da parte della Juventus, anche se non si sa ancora per quanto tempo non potrà accedere allo Stadium. E’ stato anche cacciato dal club Juve Gaetano Scirea.