I turchi di Fanatik omaggiano Hamsik: “Il grande di Turchia”

A Trebisonda, in Turchia, c’è un nuovo idolo ed è Marek Hamsik. Dopo le prime quattro giornate di campionato, l’ex capitano del Napoli è uno dei trascinatori del Trabzonspor, attualmente in vetta alla classifica con 10 punti insieme a Besiktas, Fenerbahce e Konyaspor.

La testata turca Fanatik gli ha dedicato un approfondimento, celebrandone il rendimento. Lo ha spiegato bene calciomercato.com in un articolo sul tema.

L’ex Napoli è diventato subito l’idolo della tifoseria e si è preso il centrocampo dei turchi, primi in classifica, per la sua qualità in campo e per l’affidabilità: nonostante l’età non più verde, ha giocato 11 partite negli ultimi 38 giorni, 3 delle quali con la Nazionale, sempre da titolare e quasi tutte in campo per 90 minuti.

Nell’ultima partita contro il Galatasaray è risultato il giocatore che ha percorso più chilometri, ma anche fatto la differenza in molte altre statistiche, tra cui la precisione nei passaggi (91%) e il numero di palloni recuperati, oltre a fornire assist per il gol del definitivo 2-2.