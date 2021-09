Hysaj: “Sarri è più carico e motivato, gli piace lavorare alla Lazio”

L’esterno biancoceleste in conferenza: “La sua presenza è stata un motivo in più per venire qui. Crediamo in noi stessi: prima o poi ci divertiremo”

Elseid Hysaj, esterno della Lazio, ha parlato al posto di Maurizio Sarri in conferenza stampa alla vigilia della sfida col Torino.

Ora siamo più maturi sotto tanti punti di vista, abbiamo fatto esperienze fuori e ora Sarri lo vedo più carico e motivato, gli piace lavorare con la Lazio. La sua presenza è stata un motivo in più per venire qui. Immobile è uno dei più forti, ora che non è più un avversario mi sento fortunato, ma ci sono anche Luis Alberto e Milinkovic-Savic.

Non è facile cambiare modulo per molti giocatori, ma il cambiamento sarà veloce: dobbiamo credere in noi stessi e prima o poi ci divertiremo.