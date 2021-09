Ho la fidelity card scaduta e con i tempi di Ticket One finora non sono riuscito a comprarne una nuova

POSTA NAPOLISTA – Un lettore ci scrive e ci racconta un’anomalia che fin qui non gli ha consentito di acquistare il biglietto per Napoli-Juventus

Gentile Direttore,

le scrivo per rappresentarle quanto accaduto quando ho provato ad acquistare due biglietti per Napoli – Juventus del prossimo 11 settembre.

La presente segnalazione ha il solo fine di evidenziare un’anomalia che potrebbe riguardare anche altri e di risolverla quanto prima in modo tale da non incorrere negli stessi disguidi in occasione delle prossime partite.

Non appena sono state comunicate le modalità di acquisto dei tagliandi, mi sono collegato al sito di Ticketone per annullare e rinnovare la mia SSCN Fan Stadium Card scaduta ad del 2019. Il sito non consente l’acquisto di una nuova carta se verifica l’esistenza di un’altra anche se scaduta e per la partita su indicata non permette l’acquisto di biglietti senza la carta fedeltà.

Il sito ha infatti riconosciuto i miei dati e richiesto l’annullamento della carta esistente ma scaduta.

Per effettuare tale operazione, va inserito un PIN. Nonostante vari tentativi effettuati cercando informazioni in rete, non sono riuscito ad annullare la carta e ad acquistarne una nuova.

L’assistenza clienti di Ticketone per la parte sportiva risponde solo tramite mail ma in modo non proprio tempestivo. Per farle un esempio, hanno risposto alle 15 alla mia mail delle 19 circa del 5 chiedendomi dopo ormai alcuni giorni ancora il numero della mia carta.

Pertanto, Napoli – Juventus molto probabilmente la vedrò in tv anche se ritengo che con un supporto diverso avrei potuto quantomeno provare ad acquistare due tagliandi secondo le indicazioni fornite.

Cordiali saluti,

Guglielmo D’Andrea