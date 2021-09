Gotti: «Dobbiamo fare i complimenti al Napoli, è venuto qui ed ha espresso grande tecnica e qualità»

A Sky: «E’ un avversario forte e che sta benissimo, un avversario di grande livello. E’ presto per parlare di classifica, il campionato di Serie A è complicato»

Dopo la sconfitta contro il Napoli alla Dacia Arena, ai microfoni di Sky ha parlato il tecnico dell’Udinese Luca Gotti.

«Sono un po’ gli episodi iniziali che indirizzano la partita verso il Napoli e fanno venire fuori la loro forza. Come atteggiamento abbiamo provato a fare le nostre cose, abbiamo preso due gol balordi, conditi da ingenuità, nel primo tempo, ovvio che dopo le qualità del Napoli si possono esprimere a pieno».

Dopo un 4-0 qual è la lettura che si può fare andando oltre la sconfitta?

L’ingenuità di cui parla è figlia dell’aggressività di gioco che avete espresso?

«Una partita che non è facile interpretare. Con il Napoli non puoi stare sempre in blocco basso perché ti creano situazioni pericolose, devi prendere decisioni che sono provare ad essere più aggressivi possibile, appena si scopre la palla devi essere bravo a risalire immediatamente. L’avversario era di grande livello».