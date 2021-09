Gazzetta: L’Interspac punta alla scalata dell’Inter

Mentre la Serie A sembra indirizzarsi sempre più verso la strada americana con l’ingresso dei capitali del fondo 777 Pertners nel Genoa, a Milano nasce il progetto dell’azionariato popolare per l’Inter, l’Interspac. A presentarlo e portarlo avanti è Carlo Cottarelli che ieri ha posto un termine

Al momento, scrive la Gazzetta dello Sport, il progetto ha ricevuto 100mila adesioni su carta da parte dei tifosi che però sembrano destinate a diventare molte di più quando si arriverà alla fase pratica, come appare da alcuni sondaggi

Si punta ad entrare nell’azionariato dell’Inter inizialmente con una quota di minoranza, ha spiegato Cottarelli

«Ma l’ambizione, se si raccolgono abbastanza risorse, è quella di arrivare al controllo dell’Inter. Il punto fondamentale è quanti soldi riusciremo a raccogliere. Ma in ogni caso, non credo che la maggioranza sia l’unica soluzione. Non escludo nulla. Dobbiamo rimboccarci le maniche, il progetto è difficile ma è molto bello».