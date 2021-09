Gazzetta: il momento del Napoli passa attraverso le prodezze di Osimhen, che continua a incantare

Sulla Gazzetta dello Sport l’elogio di Mimmo Malfitano a Victor Osimhen e la considerazione della sua centralità nel Napoli.

“Sei reti nelle ultime quattro partite: dovrebbero bastare a Victor Osimhen per guadagnarsi la considerazione del nostro calcio. La si può girare come si vuole ma, oggi, il centravanti del Napoli è una realtà della Serie A, un attaccante che s’inserisce di prepotenza nell’élite dei grandi cannonieri che lotteranno da qui fino al termine del campionato per il titolo di migliore realizzatore”.