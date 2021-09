Anche Chiesa e Sensi lasciano il ritiro, è rimasto qualcuno in Nazionale?

Non convocati nemmeno Zaniolo e Palmieri. A tutti piacciono le vittorie della Nazionale, poi prevale il campanilismo (vale per tutti)

Federico Chiesa e Stefano Sensi, indisponibili per la gara di questa sera contro la Lituania e non inseriti nella lista dei 23 convocati, hanno lasciato il raduno della Nazionale per far rientro al club di appartenenza.

Queste assenze si sommano a quelle di Lorenzo Insigne e Ciro Immobile, che invece hanno lasciato ieri Coverciano.

Tra l’altro nemmeno Zaniolo ed Emerson sono stati convocati.

All’opinione pubblica italiana piacciono le vittorie della Nazionale, poi però prevale il campanilismo (vale per tutte le squadre).