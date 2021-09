Dialogo tra Montalbano e Catarella sul Grecale

Montalbano, dopo essersi svegliato, è pronto per un bagno a mare ma desiste per il vento. E poi arriva la telefonata di Catarella…

Si eri scitata commo su solita alle sia de matina e doppa la ciricunata de caffia il su primera pinsera eri stata di ittarsa a mari per la su natata sulita. Ma Muntilbano nun aviva facta i cunta cu il venta a mari che eri frida e che idda nun si spittava. Vira est che eri finia settembira e che l’equinoctia eri passata, ma si eri passata dall’istati fricana a una jurnata chiu frisca in un vidiri e svidiri.

“Dutturi, dutturi: commo si vaia, si la feci la natassata?”.

“Nun mi fari biastimari a primera matina: hodie faciva frisca e havia prifirita nun facirmila… “.

Catarelli: “Ah, mi faci spiaciri pi lia, sapia che sine natata lia stavia scurusa tota juorna”:

Muntilbano: “Chella est culpa di chesta gricalia: hodie prima che iescia il sulia ci vulia la maglia di lania”.

C: “E cirta ad una cirta etate abbisugna starisi attinta”.

M: “Ma qualia etati: io nun sugno ancura sissantina… “.

C: “Va bine, dutturi, ma pauca ci manca pi irci”.

M: “Ma chilla l’etati è nu facta di dintra: tu c’havia chella che ti sentìa”.

C: “Dutturi – se mi è pirmissa; nuta cuntadina de Catarelli – chesta sugno minchiata: l’etati havia le sue rationa che nuia nun vulimma vidiri”.

M: “Qualia rationa e rationes: io nun mi sinta l’etati che tenìa”.

C: “Ma comunquia Lia li tenìa l’annales… “.

M: “Catarè, ma pirchia mintula ti scitasta accusia camurriusa?”.

C: “Non sugno camurriusa ia e lia dutturi che volia stari a taci maci”.

M: “Ma bine, vidia che nun ci capimma: havia altira rationes – rispitta a chelle sull’etati – pi havirma tilifunata a st’orata di matina?”.

C: “Niuna, dutturi: sapiva che lia cu il Grecalia non si faciva la natata e l’haviva tilifunata per faciri nu pauca de cumpagnia”-

M: “E chella sula la cumpagnia della Trinitate ci ammancava… “.

C: “Vulia n’ata tipa de cumpagnia?”.

M: “Nonsi, Catarè, chella si dicia commo si dicia”.

C: “Nonsi, pirchia commo l’havia dicta lia paria che mi vulisse murtificari”.

M: “Catarè, chella a tia pi ti murtificaria ci vulissana le bumme… “,

C: “Ma ia mica nu pava il pizza che lia mi vulissa mittiri le bumma”.

M: “Catarè, simpra palabras mitaforica sugna”.

C: “Dutturi, ma lia mitaforas o nun mitafuras mi stavia comunqui murtificanna”.

M: “E commo si pirmalusa: mi paria na fimmina che nun si maritai”.

C: “Chilla macari ia e lia nun simma maritata”.

M: “Ma nuia ci havimma pigliari na fimmina pe nsurarsa nonsi nu marita”.

C: “Ma simpra na fimmina nun ci simma prisa per nsurarse”.

M: “Allura il nirbusa ci vinia da chesta?”.

C: “Sissi, dutturi, si è simpira dicta che chi nun piglia muliera è nquieta”.

M: “Catarè, sinta a mia: hodie sugno chilla che se la piglianna, la muliera, che stanna nirbusa simpira”.

C: “Chesta vota havia rationem lia”.

M: “Ma dimmani si sapia se cagna il vienta?”.

C: “Havissa da cangiari”.

M: “E facia nova cavuda?”.

C: “Pari che havia da turnari l’anticicluna”.

M: “Bine, accussia ia mi facia la mea natata sicura”.

C: “E accussia nun c’havimma bisogna di pigliari mugliera”.

M: “Ma pirchia la natata e l’insurari stanna in currispundentia?”.

C: “Dutturi, chella se lia nata tinia nu umura meliora”.

M: “E che ci trasia cu la muliera?”.

C: “Si lia nun nata è commo se tinia la muliera”.

M: “Ah, sissi! Allura divurtiamma!”.

C: “(…)”.