De Luca: «Nell’ultima settimana forte rallentamento nelle vaccinazioni, così i tempi si allungano»

In diretta Facebook: «Arriviamo in media a 20mila vaccinazioni al giorno. Devo ripetere un appello ai cittadini a vaccinarsi, altrimenti rischiamo altre varianti»

Nella consueta diretta Facebook settimanale, il governatore della Campania, Vincenzo De Luca ha lanciato l’allarme sulle vaccinazioni: nell’ultima settimana le adesioni alla campagna sono calate sensibilmente, ha detto.

«In Campania siamo arrivati a 4 milioni di cittadini vaccinati con la prima dose e 3,5 con due. Per stare tranquilli dobbiamo arrivare a 5 milioni di cittadini completamente immunizzati. Nell’ultima settimana abbiamo registrato un rallentamento molto significativo delle adesioni alla campagna di vaccinazione. Arriviamo in media a 20mila vaccinazioni al giorno. Così i tempi si allungano. Devo ripetere un appello ai cittadini a vaccinarsi. Dobbiamo muoverci perché come è noto già la variante Delta ha complicato le cose. Se continuiamo a perdere tempo, rischiamo di dover avere a che fare con altre varianti. Nonostante questo in Campania stiamo tenendo in maniera soddisfacente dal punto di vista dei ricoveri. Se manteniamo questi dati, credo che possiamo guardare con serenità al futuro».