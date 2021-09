D’Aversa: «Una sconfitta esagerata nei numeri. Per quanto fatto nel primo tempo meritavamo un risultato diverso»

A Dazn: «Sono stati bravi e cinici a sfruttare i nostri errori. Se Ruiz non avesse fatto gol da lì e Ospina non avesse fatto il miracolo il risultato sarebbe diverso»

Dopo la sconfitta per 0-4 contro il Napoli, ai microfoni di Dazn ha parlato il tecnico della Sampdoria, Roberto D’Aversa.

«Dispiace per la sconfitta che secondo me dal punto di vista dei numeri è esagerata per quello che hanno fatto i ragazzi in campo. Nel primo tempo abbiamo fatto più possesso palla, ma a prescindere da questo che non porta a nulla, loro sono stati bravi e cinici a sfruttare ogni errore, poi l’intervento di Ospina ha impedito che la partita si riaprisse. Oggi il Napoli è in fiducia, e di fronte a una squadra così quando commetti errori sei castigato. Meritavamo un risultato diverso, però visto il primo tempo».