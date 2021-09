Da Barcellona: “Koeman voleva che Pjanic si allenasse con maggiore intensità”

Il quotidiano Sport dopo le accuse del bosniaco: “Miralem si è subito ammalato di Covid e poi non riusciva ad allenarsi al ritmo del gruppo”

Le accuse di Pjanic al tecnico del Barcellona Koeman («mi ha mancato di rispetto, mi ha trattato come se avessi 15 anni»). Il quotidiano catalano Sport torna sulla questione e spiega i motivi per cui il bosniaco ex Juve (ora al Besiktas) non è mai piaciuto al tecnico olandese.

Dopo aver firmato per il Barça, Miralem ebbe la sfortuna di ammalarsi di Covid. Malattia che ovviamente lo ha indebolito. Ha iniziato la preparazione più tardi rispetto ai compagni e con un tono fisico anche comprensibilmente minore. Già nelle prime sessioni di allenamento, il bosniaco era indietro. Il gruppo andava a un ritmo e lui a un altro. Koeman non ha parlato in faccia a Pjanic poiché sentiva che il giocatore poteva e doveva allenarsi ad una maggiore intensità. Il giocatore, da parte sua, sperava di riprendere gradualmente il tono fisico.