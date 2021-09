CorSport: Ospina tornerà a Napoli venerdì con Cuadrado su un volo privato

Napoli e Juve si sono accordate con gli altri club che hanno il loro stesso problema. Il charter partirà da Barranquilla e raggiungerà Lisbona, poi Ospina e Cuadrado proseguiranno per Napoli

L’affare Ospina, in vista di Napoli-Juventus, sembra risolto. Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, Napoli e Juve si sono accordate per far tornare il portiere colombiano e Cuadrado con lo stesso volo speciale, in tempo per la partita di sabato pomeriggio.

“Le rispettive diplomazie hanno provato a raggiungere un accordo con la federazione colombiana per anticipare il rientro dei due cafeteros a inizio settimana, e dunque dopo la sfida con il Paraguay in agenda oggi ad Asuncion, ma per il momento il tentativo non è andato a buon fine e così è stato organizzato un charter fino a Lisbona. A quanto pare direttamente da Barranquilla: senza la necessità di dover trasferire il gruppo a Bogotà in elicottero”.

Il costo del volo sarebbe diviso tra le società alle prese con il problema di riavere i propri giocatori cileni e colombiani in tempo per gli impegni di campionato.

“Il piano comune è quello di organizzare un charter Barranquilla-Lisbona, dividendo le spese, che partirebbe dal Sudamerica intorno alle 3 italiane e che dopo circa 12 ora di volo riporterebbe tutti in Europa venerdì (una decina in totale). Nel caso di Cuadrado e Ospina, poi, il viaggio proseguirebbe direttamente in direzione Napoli: dormirebbero in città e sabato avrebbero tutto il tempo di smaltire almeno un po’ il jet-leg per poi presentarsi regolarmente in campo alle 18”.