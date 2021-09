Corsport: Koulibaly con la macchina fotografica è un po’ Bolt e un po’ Totti

Koulibaly segna e con una macchina fotografica immortala la Curva B, la tifoseria del Napoli. Un gesto cult che sul Corriere dello Sport Antonio Giordano descrive così:

Al 40′ della ripresa d’una partita piena di contenuti, di iniziative (delle panchine), di vibrazioni e persino di rimpianti, Kalidou Koulibaly s’intrufola nei pensieri scomposti di Szczesny e di Kean, scarica tutta la sua fisicità in quel pallone che sta danzando sulla linea e consegna il Napoli ai sogni e la Juventus alle sue inedite paure d’una classifica insolita: la macchina fotografica che il capitano (in quel momento) si lascia consegnare per “una istantanea” della curva B, un gesto che sa un po’ di Bolt e un po’ di Totti, è la sintesi d’una emozione collettiva che s’avverte e di un futuro che va svelato.