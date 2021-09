Chiellini: “La Juventus ora è una barca in tempesta, ma arriveremo in porto”

Giorgio Chiellini, difensore e capitano della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni in occasione dell’Italian Tech Week di cui è ospite.

Serve tempo per trovare un equilibrio. Nel mondo di oggi non c’è pazienza e non c’è tempo, siamo sempre in movimento, sempre tutti di corsa.

In questo momento siamo un po’ in tempesta ma in porto ci arriveremo. C’è il tempo per recuperare e la nave in porto arriverà, se ammaccata o a vele spiegate lo vedremo più avanti. Con tanto lavoro e sacrificio ce la faremo, insieme a passione e disciplina.

In questo momento sto discretamente bene, se sarà bravo e fortunato ad avere continuità nel prossimo anno potrei anche esserci. Bisogna però pensare al presente e non troppo al futuro.

Europei? Sono state emozioni indescrivibili, che ci hanno legato l’un l’altro ancora di più. Resterà indelebile una pagina della storia del calcio italiano, iniziamo adesso ad assaporare quello che abbiamo fatto. A 37 anni, con la vittoria internazionale che mancava, farlo con la maglia della Nazionale ha un valore incalcolabile.