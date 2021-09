Carnevale: «Prima di giocare con la Juve, Maradona ci abbracciava tutti e diceva “Siete i più forti”»

L’ex attaccante del Napoli a La Gazzetta dello Sport: «Accumulavamo la tensione per settimane, poi Diego si trasformava e dimostrava la sua grandezza»

Andrea Carnevale, ex attaccante del Napoli e attuale dirigente dell’Udinese, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport di cui si riporta un estratto in vista della sfida con la Juventus.

Anche se non è un derby, noi avvertivamo le stesse sensazioni che si provano per una stracittadina. La tensione ci assaliva con un paio di settimane di anticipo, perché la rivalità è sempre stata grande. Era la partita dell’anno e la gente ce lo faceva capire.

Quando vedeva il bianconero, Diego si esaltava, si trasformava. Prima di scendere in campo ci abbracciava uno per uno, ci diceva che eravamo più forti, e che insieme ce l’avremmo fatta. Era in quei momenti che dimostrava tutta la grandezza, la sua umiltà.

Il Napoli è forte, psicologicamente, in questo momento. Ma la Juve non può continuare a regalare punti che potrebbero diventare pesantissimi a fine campionato per le sue ambizioni. Allegri dovrà inventarsi la formazione tra infortuni e rientri all’ultimo momento dei nazionali.

Come possibile protagonista voto Osimhen per il Napoli. Con i suoi affondi può mettere in crisi la difesa bianconera e fare male.