Caputo e Candreva show, la Samp annulla l’Empoli sotto il diluvio: 0-3

Il grande ex firma una doppietta al Castellani, il centrocampista è ispiratissimo. La squadra di Andreazzoli non riesce a trovare contromisure

Non c’è storia al Castellani, sotto una pioggia incessante: la Samp sfodera una delle migliori prestazioni stagionali e s’impone per 3-0 in casa dell’Empoli. La copertina della gara è tutta per Ciccio Caputo, autore di una doppietta, e Antonio Candreva, ispiratissimo con un gol e un assist che impreziosiscono una prestazione maiuscola.

È proprio Candreva a suggerire con un bel tocco filtrante il corridoio per Caputo, che alla mezzora batte per la prima volta Vicario. Mancuso ha una buona opportunità per pareggiare, ma non la concretizza. Ad inizio ripresa i blucerchiati raddoppiano, stavolta Caputo si concede una bella azione personale conclusa con un sinistro secco. Ai toscani viene giustamente annullata una rete per un fuorigioco evidente di Cutrone, che aveva segnato nell’occasione. Il punto esclamativo per la Samp lo mette Candreva al 70’, con un bel destro a giro sul secondo palo.