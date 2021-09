Capozucca: “Nandez ha avuto delle richieste, l’ultima è stata dal Napoli”

Stefano Capozucca, direttore sportivo del Cagliari, ha rilasciato un’intervista a L’Unione Sarda, di cui si riporta un estratto.

Nandez? Ha avuto delle richieste, l’ultima, offensiva, da parte del Napoli (prestito da 1 milione). E il Cagliari queste offerte non poteva certo accettarle. Nandez è stato acquistato dal Boca pagando 18 milioni, chi lo vuole deve dargli il giusto valore.

Si parla di un Nandez nervoso? Umanamente va compreso, ognuno ha l’ambizione di poter migliorare. Ha fatto un finale di stagione importante, ambiva a un top club che partecipi alle coppe. Ha avuto abboccamenti, vedi Inter, Tottenham, Roma e Napoli. Normale abbia pensato di poter andare via. Ma ha manifestato un certo malumore anche per situazioni personali poco gradevoli. Nandez, però, è anche un ragazzo spettacolare, oltre che un grande giocatore e, alla fine, prevarrà il buon senso e, come dimostrato contro lo Spezia, quando è stato uno dei migliori, darà il massimo per il Cagliari.