Calciomercato.com: il Napoli sonda Onana per il post Ospina (ma l’Inter è in pole)

Il portiere camerunese non rinnoverà con l’Ajax. Il club azzurro valuta e si informa sulla possibilità di portarlo a Napoli

Il Napoli si muove per il dopo Ospina. Il colombiano lascerà il club a fine stagione e occorre iniziare a pensare a come sostituirlo. Secondo quanto scrive Calciomercato.com, Giuntoli avrebbe avviato un sondaggio per Onana, il portiere camerunese dell’Ajax attualmente squalificato per la violazione delle regole anti-doping. Il suo rinnovo con il club è a un punto morto, tanto che la squadra ha comprato altri due portieri. Su Onana, però, c’è anche l’Inter, che al momento è in pole nella trattativa.

“L’Inter si è attivata da mesi su questo portiere di grande valore, i contatti con il suo entourage hanno portato a un principio d’intesa che però non è ancora stato tradotto in un vero e proprio pre-contratto. Ecco perché su Onana ha fatto un sondaggio approfondito il Napoli, alla ricerca di un portiere affidabile in previsione della possibile partenza di Ospina al temine della stagione (ha il contratto in scadenza). Il club azzurro valuta e si informa, Marotta ha già guadagnato la pole ma ora deve chiudere. La partita è ancora aperta…”.