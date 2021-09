Borriello: «senza calcio ho scoperto la libertà. Sono malato di padel. Il migliore? Gasperini»

Marco Borriello intervistato da Repubblica:

« Smettere è stata la decisione più bella che abbia preso. Ho scoperto la libertà , avevo tante passioni anche prima ma non il tempo di curarle. Mi piacciono l’architettura, l’interior design, l’arte. E ho scoperto il padel».

Anche lei?

Totti lo ha sfidato?

«Vedremo, se viene in Spagna. Ma presto ci saranno dei tornei tra ex calciatori, perché lo praticano in tantissimi. È uno sport che ha a che fare con la vita: riflessi, strategia, coordinazione, freddezza. Hai quattro amici, i vetri, e poi a 40 anni quando vedi un campo di calcetto ci pensi un attimo. Il campo di padel è più piccolo, meglio».