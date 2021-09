Berrettini: «Devo mantenere la stessa forza mentale per quattro, cinque set, non uno solo»

Dopo la sconfitta contro Djokovic, l’alieno: «Se siamo in otto miliardi al mondo e nessuno lo batte, ci sarà un motivo».

Dopo la sconfitta ai quarti di finale degli US Open contro Djokovic, Matteo Berrettini ha rilasciato alcune dichiarazioni all’Agi.

«Ho provato a puntare sul servizio, ma ho trovato di fronte il più grande risponditore di sempre. Il mio prossimo step è mantenere la stessa forza mentale per quattro, cinque set, non solo per il primo».