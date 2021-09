Arrestato a Milano capo ultras del Napoli (dei Mastiffs): accusato di aver rapinato un Rolex

Il colpo due giorni fa, al termine di una colluttazione in largo Cairoli. La polizia lo ha fermato con ancora indosso la refurtiva

A Milano è stato arrestato Carmine Tolomelli, 41 anni, definito leader del gruppo ultras del Napoli “Mastiffs”, e noto perché immortalato accanto a Gennaro De Tommaso (Genny ‘a carogna) nella tristemente nota finale di Coppa Italia tra Napoli e Fiorentina.

Tolomelli è stato arrestato dalla Squadra mobile di Milano ed è accusato di essersi impossessato di un Rolex in largo Cairoli nel corso di una rapina avvenuta due giorni fa.

I poliziotti hanno arrestato lui e un complice che, col metodo dello specchietto, avevano aggredito il proprietario di una Porsche 992 con targa svizzera. I due sono riusciti a strappare il Rolex solo dopo una colluttazione. L’orologio ha una valore di circa 45mila euro.

I due sono stati fermati in un garage in via Nikolajevka e avevano ancora in tasca l’orologio.