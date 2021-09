Allegri: «Dybala e Morata salteranno il Chelsea e il derby»

Le dichiarazione di Massimiliano Allegri dopo Juventus-Sampdoria 3-2.

Innanzitutto parla di Morata e Dybala entrambi usciti per infortunio.

Sicuramente non ci saranno né col Chelsea né col Torino. Poi ci sarà la sosta, speriamo di averli dopo la sosta, ma questo fa parte dell’annata. Capita a tutti prima o poi. Fa parte del gioco, bisogna essere bravi a giocare queste partite anche con giocatori assenti come è sempre stato.

La squadra sta lavorando bene, oggi dopo 20 minuti dovevamo stare 3-0. Abbiamo creato molto di più delle altre partite, già a La Spezia avevamo tirato molte volte in porta. Non avevamo mai vinto in casa, avevamo vinto con sofferenza con lo Spezia, è un momento che va superato. Non possiamo pensare che la Juventus domini per 90 minuti, ci sono momenti in cui devi difendere e la squadra ha difeso bene.

La squadra ha fatto bene la fase difensiva, poi abbiamo sbagliato sul calcio d’angolo del 2-1 e sul 3-2 abbiamo perso palla in uscita e ci siamo fatti prendere in campo aperto, può capitare.