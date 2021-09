Al Psg Pochettino sostituisce Messi che non la prende bene e lo guarda male

Sull’1-1, la prima sostituzione riguarda proprio l’argentino (al suo posto Hakimi). Reazione quasi indignata di Messi. Al 93esimo il Psg vince con gol di Icardi

Al Psg Pochettino sostituisce Messi. Il Psg vince a stento contro il Lione. Due a uno al 93esimo con gol di Icardi. Ma tutti parleranno di quel che è accaduto al 76esimo al Parco dei Principi. Sul risultato di 1-1, Pochettino fa la prima sostituzione e toglie dal campo Messi per Hakimi. Lo sguardo di Messi nei confronti di pochettino è eloquente, non ha bisogno di commenti. Sguardo che resta anche quando Messi si accomoda in panchina. Poi, il Psg vince.