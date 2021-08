Svelati i “motivi personali” di Calvarese: diventare moviolista per Amazon

L’ex arbitro si era dimesso senza troppe spiegazioni: “Analizzerò con competenza e imparzialità gli episodi per dare la verità del campo agli spettatori”

Gianpaolo Calvarese, pur potendo usufruire di una proroga, aveva scelto di dimettersi dalla carica di direttore di gara per motivi personali. Una formula generalmente nebulosa, che però oggi trova una risposta definita. Amazon infatti ha annunciato la sua squadra per la Champions League, in cui compare anche il nome dell’ex arbitro che farà la moviola delle varie partite.

Lo studio pre e post partita sarà condotto da Giulia Mizzoni, insieme ad Alessia Tarquinio e Marco Cattaneo. I talent sono Julio Cesar, Balzaretti, Marchisio, Zola, Seedorf e Toni.

“Ho smesso l’altroieri, il calcio è in evoluzione e la materia arbitrale è in continuo divenire ma è davvero complessa. Il mio obiettivo è analizzare con competenza e imparzialità gli episodi, restituiremo la verità del campo agli spettatori” ha commentato Calvarese.