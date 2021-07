L’arbitro Calvarese spiazza tutti e si dimette dall’Aia: «Motivi personali»

A sorpresa, ieri, sono arrivate le dimissioni dall’Aia dell’arbitro Gianpaolo Calvarese. Eppure Trentalange aveva studiato una norma ad personam che gli avrebbe permesso di bypassare la regola del limite di età (ha 45 anni) e di poter dirigere gare fino ai 50, anche se a determinate condizioni. Non a caso, era nell’elenco di quanti avrebbero dovuto raggiungere il raduno di Sportilia venerdì. Invece, il colpo a sorpresa, per il quale Calvarese ha addotto motivi personali.

« Ho ragionato insieme alla mia famiglia, sostenibilità e green sono i pilastri su cui basare il domani . Mi sarebbe piaciuto fare un altro anno da arbitro, è la passione che ho dentro fin da bambino. Ma a 45 anni devo anche pensare alla mia famiglia, alla futuribilità. Non è stata una decisione facile, ma le due passioni erano arrivate ad un punto tale da essere incompatibili tra loro. Ed ogni scelta porta via con sé un pezzo di cuore».

Probabilmente sarà ripescato Ros, quart’ultimo in graduatoria al 30 giugno scorso.

La Gazzetta dello Sport racconta la reazione di Trentalange.

“Calvarese, al di là della lettera, non avrebbe parlato personalmente con il presidente dei fischietti Trentalange, che viene descritto dispiaciuto per la defezione. «Ci vogliono anni per far crescere un albero, per tagliarlo un attimo», avrebbe detto a chi gli è vicino”.