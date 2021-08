Superlega, la Uefa fa sapere che il Tribunale di Madrid conta zero: le sanzioni ai club restano

Una fonte rivela al Times che si è in attesa della Corte di Giustizia europea, per la Uefa il Tribunale di Madrid vale quanto il due di briscola

Il Tribunale di Madrid conta poco o niente. Lo fa sapere la Uefa che non ritira alcuna sanzione nei confronti di Madrid Barcellona e Juventus i tre club che non hanno annunciato alcun passo indietro per quel che concerne il progetto Superlega. La Uefa – come riporta Calcio e finanza – è fiduciosa di portare la sfida legale alla Corte di Giustizia dell’Unione europea.

Il giudice di Madrid – non si capisce a quale titolo – venerdì ha emesso un’ordinanza in cui stabilisce che la Uefa dovrà annullare le sanzioni finanziarie e sportive nei confronti dei club fondatori. E ordina alla Uefa di comunicare alla Premier League e alla Figc di abbandonare tutte le azioni intraprese contro i club inglesi e italiani coinvolti. Ma tanto fin qui la Figc si è comportata come se nulla fosse accaduto.

Calcio e Finanza scrive che

Una fonte vicina alla Federcalcio europea ha rivelato al Times che la Uefa non ha alcuna intenzione di rispettare quest’ordine e che si è in attesa della Corte di Giustizia dell’Unione europea.

«L’idea della Superlega è morta. I fan l’hanno uccisa e non ci sarà una resurrezione»,

ha detto una fonte al Times. Non c’è alcuna preoccupazione per il futuro.

La dichiarazione del tribunale di Madrid avverte che qualsiasi violazione della sua ingiunzione potrebbe portare a multe o altre sanzioni, ma la sua giurisdizione sulla UEFA rimane in dubbio dato che l’organismo ha sede in Svizzera, Stato che non fa parte dell’Unione europea.

Il mese scorso la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha respinto una richiesta della Superlega per una decisione accelerata sulla questione, uno sviluppo che è sembrato far deragliare in modo significativo il progetto del nuovo torneo.