Sky: Spalletti dice a Insigne di pensare solo al campo ma lui è inquieto

Lorenzo Insigne è un tema caldo di calciomercato. A Sky se ne parla spesso e volentieri. A Sky hanno detto che su di lui ci sono l’Everton di Benitez e lo Zenit San Pietroburgo. Non solo. Sky ha anche analizzato l’aspetto che possiamo definire umano-ambientale. O, come lo hanno definito, emotivo.

“Insigne è napoletano, è il capitano del Napoli, in Serie A ha giocato sempre con la maglia del Napoli. Non se la sente di scappare, sarebbe un atteggiamento che non gli appartiene. In più, Spalletti gli ha parlato, lo ha messo al centro del progetto, lo ha responsabilizzato, gli ha detto “pensa soltanto al campo”. Il giocatore è inquieto. Tra il Napoli e Insigne la distanza è di due milioni. Al momento, la possibilità più concreta è che si arrivi a scadenza di contratto. Il giocatore la vive in maniera inquieta”.