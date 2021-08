Setién: «Lo spogliatoio del Barcellona mi ha scioccato, ho perso ogni interesse ad allenare»

A Jot Down: «Non c’era gioia, mai visto nulla di simile in quarant’anni. Aspetto ancora di essere pagato dal Barça»

Quique Setién, ex tecnico del Barcellona, ha concesso un’intervista al magazine spagnolo Jot Down. Ha parlato anche dell’impatto con lo spogliatoio del Barcellona

«Mai vissuto uno spogliatoio del genere, né in Nazionale né all’Atlético de Madrid. Era altro. E questo mi ha scioccato. Ci sono molte cose che sono impossibili da controllare. Non c’era gioia in quello spogliatoio. Mai visto in quarant’anni che sono stato nel calcio».