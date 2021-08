Sconcerti: «Al Napoli manca più personalità che uomini»

Sconcerti, sul Corriere della Sera, dà i voti alle pretendenti allo scudetto. Il Napoli è senza voto.

Ha perso Bakayoko per fine prestito senza sostituirlo. Ha perso Demme per un brutto infortunio. Ha ripreso Ounas (ottimo) dal Crotone. È vero che non aveva bisogno di niente, la squadra è completa, un po’ leggera in mezzo al campo, ma con un giovane centravanti in grande crescita. Al Napoli manca più personalità che uomini. Spalletti la sta portando. Avrei giurato che il caso Insigne fosse la manfrina di un presidente astuto nell’anno in cui non può comprare nessuno; si presenta con il rinnovo del suo miglior giocatore confondendolo per un grande acquisto. Ma sembra esserci molto di più.