Enrico Ruggeri racconta Lourdes: «All’inizio sembra marketing, poi però senti un’energia particolare»

La Nazionale cantanti compie 40 anni di attività benefica con una due giorni in Versilia il cui ricavato servirà a costruire il primo ospedale di pronto soccorso a Medjugorje

Un insolito Ruggeri racconta la sua esperienza a Lourdes all’Avvenire

«Non sono mai andato a Medjugorje. Sono invece stato a Lourdes, che mi ha fatto un’impressione molto forte. All’arrivo la sensazione è stata per la verità un po’ negativa, perché prima di arrivare alla grotta delle apparizioni ciò che si vede è soprattutto marketing, tra madonnine con l’acqua, immaginette e oggetti vari. Ho avuto però la fortuna di essere con personaggi illustri come Celentano e Morandi. Così grazie alla loro presenza ci hanno aperto la grotta di sera. E, arrivati lì, tutto era diverso. Si sentiva una energia particolare, si avvertiva la presenza nell’aria delle preghiere e delle speranze delle persone. Sentivo che non era un luogo come altri. Io sono un credente, ma anche chi non lo è non può non percepire l’essenza speciale di quel luogo. Sono sicuro che anche il più agnostico e il più ateo, lì rimarrebbe colpito».