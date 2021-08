Repubblica: Ronaldo isolato nello spogliatoio, la parola Juventus è per lui come “scusa” per Fonzie

“Il tridente anzi la squadra intera non pendono né dipendono più dalle sue parti e dai suoi umori, per altro ultimamente piuttosto malmostosi”

Ronaldo e la Juventus. Un tormentone. Il portoghese vuole andar via, il club non si strapperebbe affatto i capelli. Intanto Allegri promuove Dybala capitano (domani la fascia sarà sua). Scrive Repubblica:

le paturnie di Ronaldo restano una cosa a sé, isolate come è isolato lui in questo momento all’interno dello spogliatoio. Domani a Udine giocherà, ma ormai è evidente come il tridente, e anzi la squadra intera, non pendano né dipendano più dalle sue parti e dai suoi umori, per altro ultimamente piuttosto malmostosi. Oramai s’è capito che pronunciare la parola “Juventus” gli costa gli stessi stranguglioni della parola “scusa” a Fonzie.