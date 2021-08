Piqué ha comprato i diritti tv per trasmettere le partite di Messi in Spagna

Il cortocircuito è completo: la sua Kosmos ha acquistato i diritti della Ligue1 in Spagna per le prossime tre stagioni

Ormai il calcio giocato è solo uno sfondo un intreccio di affari e poteri che non ha più ruoli ben definiti. E capita così che Gerard Piqué, il capitano-eroe del Barcellona che si è dimezzato lo stipendio pur di restare a giocare in blaugrana, ha acquistato con la sua società Kosmos (che tra le altre cose organizza la Coppa Davis di tennis, possiede l’Andorra e fa procuratore al campione austriaco Thiem) acquisti i diritti di trasmissione della Ligue1 in Spagna per le prossime tre stagioni. In pratica Piqué possiede i diritti per trasmettere le partite di Messi in Spagna. Resta da vedere – scrive As – su quale canale saranno visibili. Le cifre dell’affare non sono note.

Piqué ha già acquistato anche i diritti della Copa América ed è grazie a lui che la competizione è stata trasmessa in diretta. In Spagna hanno accolto la notizia con favore: in un modo o nell’altro potranno assistere all’esordio di Messi con la maglia del Psg.