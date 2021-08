Morto Francesco Morini, difensore della Juventus negli anni Settanta

L’ex giocatore e dirigente bianconero si è spento all’età di 77 anni. In carriera ha vestito anche le maglie di Sampdoria e Toronto Blizzard

Lutto per la Juventus e il calcio italiano, per la scomparsa di Francesco Morini, ex difensore e dirigente bianconero, morto a 77 anni.

Morini in carriera ha giocato con la Sampdoria tra il 1963 e il 1969, prima di passare alla Juventus dove è rimasto fino al 1980 vincendo 5 scudetti, una Coppa Italia e una Coppa Uefa. Ha chiuso la carriera ai Toronto Blizzard, prima di tornare a Torino da dirigente. Ha collezionato anche 11 presenze in Nazionale tra il 1973 e il 1975.