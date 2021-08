Messaggero: tensioni Sarri-Lazio, confronto ruvido con Tare sul mercato

“Sarri-Lazio, le prime tensioni”. È il titolo del Messaggero. Il tecnico avrebbe contestato alcune pedine del mercato estivo del club.

“La tensione sale di nascosto. Non guarda più in faccia nessuno, Sarri ha voglia di costruire e plasmare la Lazio a suo piacimento. Ora non c’è più tempo, per Mau la società deve intervenire subito sul mercato a due settimane dall’inizio del campionato. È già suonato più di un campanello”.