Malagò: «L’Italia ha l’uomo più veloce al mondo e quello che salta più in alto»

Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, è apparso raggiante per gli ori vinti da Gimbo Tamberi e Marcell Jacobs. La Gazzetta dello Sport riporta le sue parole:

“Sono molto felice per l’atletica italiana, oggi l’Italia ha l’uomo più veloce al mondo e quello che salta di più al mondo. Complimenti a tutti. Il dt La Torre merita un monumento. È una di quelle cose per le quali vale la pena credere in qualcosa di impossibile da realizzare ma che da sola vale una vita di sacrifici e di passione di questi ragazzi. Dopo giorni molto belli, meno per gli ori, è stato premiato quello che si sta facendo”.