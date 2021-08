Malagò: «imbarazzanti i sospetti su Jacobs, i controlli antidoping sono quotidiani»

Il presidente del Coni a Radio Anch’io: «Lo ius soli sportivo? Per ricevere la cittadinanza, è una via crucis burocratica, ho seguito molti casi»

Giovanni Malagò, presidente del Coni, ha definito imbarazzanti i sospetti della stampa estera sulla medaglia d’oro di Jacobs. Lo ha fatto alla trasmissione radiofonica Radio Anch’io (su Radio 1).

Fin qui, l’Italia è a quota 29 medaglie. Il record è 36.

A proposito dello ius soli sportivo ha detto:

Sulle mie parole c’è stato un equivoco gigantesco. Ho solo fatto presente che una legge c’è già, ma all’atto pratico non si realizza. Per ricevere la cittadinanza comincia una via crucis che conosco bene, con pratiche di uffici, prefetture, ministeri. Ho seguito molti casi in prima persona, so di cosa parlo.