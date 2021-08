L’originale trovata di Gravina per salvare il calcio: pagare meno tasse

Repubblica svela il Progetto presentato al governo. Vuole estendere a tutti i trasferimenti i vantaggi del decreto crescita

Repubblica le presenta come le proposte di Gravina – presidente della Figc – per salvare il calcio. Un piano denominato “Project Fenice”. È firmato dalla società di revisione Pwc che ha analizzato il calcio italiano e ha messo nero su bianco quel che tutti sapevano e cioè che il calcio era in crisi ben prima che cominciasse il Covid.

Scrive Repubblica:

nei 12 anni pre Covid, il calcio professionistico italiano ha prodotto perdite per 4,1 miliardi e l’indebitamento si è quadruplicato. Sono 4 anni che i margini operativi si riducono a causa del costo del lavoro, cresciuto mediamente del 4,6% all’anno. La sentenza è la “non sostenibilità del sistema nel breve medio periodo”.

Tra le richieste di aiuto di questo Piano Fenice ci sono ovviamente i vantaggi fiscali. La trovata geniale sarebbe quella di estendere i vantaggi fiscali del decreto crescita a tutti i trasferimenti, non soltanto a chi non è residente in Italia da almeno due anni. Così, secondo loro sarebbe più facile attrarre giocatori forti dall’estero. In compenso, la Figc si impegnerebbe a creare un tetto di spesa, una sorta di salary cup. Vedremo. Al momento ci sembra che la condizione principale del sistema calcio sia di disperazione.