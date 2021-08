Libero: vogliono insabbiare il processo al figlio di Grillo (trasferita la pm)

Ciro Grillo è indagato per violenza sessuale. “Perché la ministra Cartabia non ha fermato il trasferimento almeno fino alla fine dell’udienza preliminare?”

Libero apre il giornale col seguente titolo: “Provano a insabbiare il processo a Grillo junior” con occhiello “giustizia amica dei grillini” e catenaccio: “trasferita la pm che accusa il figlio del comico di violenza sessuale, i tempi dell’inchiesta si allungano”.

Il figlio di Beppe Grillo, Ciro, è accusato di violenza sessuale ai danni di una ragazza italo-norvegese. I fatti risalgono a un paio d’anni. La Procura ha chiesto il rinvio a giudizio per Ciro Grillo e altri tre ragazzi. Laura Bassani, la pm che ha coordinato l’inchiesta è stata trasferita alla Procura dei Minori di Sassari.

Scrive Alessandro Sallusti nel suo editoriale:

A ormai tre anni dai fatti il processo a Ciro Grillo, figlio del leader Cinque Stelle, rischia di insabbiarsi nei meandri della giustizia. Una dei pm che conduceva le indagini è stata infatti trasferita ad altro incarico e il suo capo, il procuratore di Tempio Pausania, Gregorio Capasso, mette le mani avanti: non abbiamo le forze – sostiene – per garantire il regolare sviluppo dell’attività giudiziaria. Può essere, ma può essere anche che questo processo non s’abbia da fare, almeno non fino a che i Cinque Stelle saranno la lunga mano della magistratura dentro il governo.