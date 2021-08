Libero: i due anni sabbatici hanno fatto bene a Spalletti nel suo atavico difetto, la gestione dei cambi

Elmas e Petagna, subentrati in corsa, hanno risolto le prime due partite. Il tecnico non ha avuto rinforzi ma ha valorizzato tutti, anche Insigne, messo in discussione dalla società

Su Libero, dopo le prime due giornate di campionato, Claudio Savelli fa un primo bilancio delle panchine dei big allenatori tornati in Serie A. C’è spazio anche per Luciano Spalletti e il Napoli.

“Spalletti a Napoli, al contrario, non ha avuto rinforzi, dunque ha valorizzato tutti, anche chi è stato messo in discussione dalla società, ovvero Insigne: falso nove o esterno, il capitano è decisivo. I due anni sabbatici hanno fatto bene a Luciano nella lettura dei cambi, suo atavico difetto: sia con il Venezia sia con il Genoa sono stati decisivi perché Elmas e Petagna hanno siglato i gol del vantaggio in risposta all’uomo in meno e al risultato inchiodato

sul pareggio”.