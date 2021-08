L’Equipe: il Psg offre a Messi 40 milioni netti l’anno (un contratto 2 anni +1)

Messi ha scelto il Psg? Parrebbe di sì, così scrive su Twitter il giornalista Mohamed Bouhafsi. Annunciando che il padre di Messi incontrerà il Psg nelle prossime ore e che lo spogliatoio sarebbe felice dell’arrivo di Leo.

L’Equipe scrive che il Psg sta preparando per lui un contratto di tre anni (due con opzione per il terzo) da 40 milioni di euro netti l’anno (quello di Neymar è di 35 milioni di euro).

Anche il Psg però deve fare i conti con i tetti salariali. E il club avrebbe dovuto vendere calciatori per 180 milioni, cessioni che fin qui non sono avvenute.

Paris Saint-Germain are close to sign Leo Messi, confirmed. PSG are preparing the official contract until June 2023 to be submitted to Messi and his father Jorge in the next hours 🚨🇦🇷 #Messi

Messi’s open to join PSG. Neymar was pushing in the last 24h. PSG are so, so confident. pic.twitter.com/WNRYJKCkjs

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 6, 2021