L’Equipe: Emerson Palmieri al Lione in prestito senza obbligo d’acquisto (domani visite mediche)

Il quotidiano francese scrive che potrebbe essere in campo già domenica in campionato contro il Clermont. In prestito come lo voleva il Napoli

Il quotidiano sportivo francese L’Equipe scrive che domani Emerson Palmieri sarà a Lione per chiudere il contratto. Sfumerebbe così l’acquisto del terzino del Chelsea da parte del Napoli. Il Napoli lo voleva in prestito.

Scrive L’Equipe che il terzino

era la prima scelta dell’Olympique Lione come esterno sinistro. È atteso domani a Lione per le visite mediche. Il difensore 27enne va in prestito per una stagione senza obbligo d’acquisto. Potrebbe già essere in campo domenica contro il Clermont.