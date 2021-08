L’Equipe: c’è anche Messi tra i motivi del possibile addio di Icardi al Psg

I rapporti sono freddi a causa di Wanda Nara-Maxi Lopez. La sua stagione è stata deludente: 13 gol, nessuno in Champions. E una sua cessione porterebbe soldi al Psg

Icardi attaccante con la valigia. L’Equipe scrive chiaro e tondo che il futuro di Icardi al Psg è tutt’altro che certo. Appena un anno fa fu l’acquisto più caro dell’estate con 58 milioni di euro. Ma adesso tante cose sono cambiate. Stasera, contro lo Strasburgo, sarò titolare ma solo per l’assenza di Messi, Neymar e Di Maria.

L’Equipe ricorda che Icardi costa 10 milioni (lordi) l’anno, che il suo contributo alla causa è stato tutt’altro che memorabile:

la scorsa stagione, è stato spesso infortunato. Tra problemi ad un ginocchio, agli adduttori e poi a una coscia, è stato indisponibile 115 giorni (quasi quattro mesi). In stagione ha segnato 13 gol (di cui 6 in Coppa di Francia e nessuno in Champions) e fornito tre assist: troppo pochi.