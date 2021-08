Lamorgese sul Green Pass: «I titolari dei locali non possono chiedere la carta d’identità ai clienti»

«I titolari dei locali non potranno chiedere la carta d’identità ai clienti, faremo una circolare di chiarimento su questo. Noi chiediamo venga richiesto al chiuso il green pass. Non si può pensare che l’attività di controllo venga svolta dalle forze di polizia. Significherebbe distoglierle dal loro compito prioritario che è garantire la sicurezza, anche della criminalità. Non sono esclusi controlli a campione nei locali insieme alla polizia amministrativa».