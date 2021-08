Koulibaly: «Spalletti sta continuando il lavoro di Gattuso, ha sempre detto di non voler cambiare tutto»

Il difensore del Napoli a Dazn: «Insigne è molto importante e vogliamo tenerlo con noi, sapendo che però quella contrattuale è una situazione delicata»

Siparietto a Dazn tra Ciro Ferarra e Koulibaly al fiscgio finale della sfida contro il Venezia. Il commentatore esordisce dicendo «Abita a casa mia» e il difensore del Napoli risponde «E la sto tenendo bene»

«Mi fa molto piacere avere la fascia da capitano, sono da sette anni qui. Oggi andava ridata a Insigne, ha segnato dopo aver sbagliato. Oggi ci ha dato una grande mano correndo come un matto, sapevamo di poter difendere senza prender gol e di poter far male in avanti»

Impatto con Spalletti

«Mister Spalletti è stato molto bravo dall’inizio, non ha voluto cambiare tuto qullo che avevamo fatto, ci ha detto che dovevamo tenerle e ci ha aperto gli occhi per cercare nuove soluzioni. Sta continuando il lavoro di Gattuso, ha sempre detto di non voler cambiare tutto»

Su Insigne

«Insigne è molto importante e vogliamo tenerlo con noi, sapendo che però quella contrattuale è una situazione delicata. Lui è concentrato ed ha bisogno sempre dell’affetto del pubblico»