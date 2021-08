Juric avvisa Belotti: «Chi segna 25 gol all’Atalanta, non guadagna quanto offre il Torino a lui»

La Stampa. «Negli ultimi due anni Belotti non è stato più un top player. Se ha dei dubbi, vada via. Io non lo aspetto. Deve dirmi: “sono il tuo capitano, andiamo in battaglia insieme”»

Ivan Juric tiene fede al suo personaggio, e ovviamente tiene gioco al presidente Cairo, e alza la voce in conferenza stampa nei confronti di Belotti che domani si aggregherà alla squadra. Ecco cosa riporta La Stampa

«A me non piacciono i giocatori scontenti. Da lui mi piacerebbe sentirmi dire: “Ho visto la partita di Rennes, sono il capitano del Toro, rimango per fare 20 gol”».

«La società gli ha fatto un’offerta importante visti i tempi: all’Atalanta chi fa venticinque gol a campionato non prende tanto e nemmeno Immobile guadagna così».

«Se ha dei dubbi, vada via. Faccia come Lyanco che ha chiesto di cambiare aria: io non lo aspetto, non l’ho mai fatto con nessuno. Gli chiederò trasparenza e, soprattutto, chiarezza: non intendo trascinare il caso al 25 agosto…».

«Che ci siano delle scorie, dopo diverse stagioni, è normale, ma io parto da zero: negli ultimi due anni Belotti non è stato più un top player, negli ultimi dodici mesi possiamo dire, per quanto mi riguarda, che è andato male, ma se si convince del progetto il Gallo può tornare quello dei momenti migliori».

«Lui deve aver visto la partita contro il Rennes e dirmi che mi farà vedere che non è più quello delle ultime due stagioni: “Sono il tuo capitano, andiamo in battaglia insieme…”».