Jakobsen vince alla Vuelta in volata: «È un sogno che si avvera»

Il ciclista olandese fu in fin di vita dopo una volata scorretta lo scorso anno. «È la vittoria di tante persone che mi hanno aiutato, dalla famiglia ai medici»

Fabio Jakobsen ha vinto in volata la quarta tappa della Vuelta. Jakobsen non è un nome qualunque. È il ciclista olandese che lo scorso anno rischiò la vita in una volata, al Giro di Polonia, in fu chiuso e sbalzato in aria da Groenewegen. L’olandese ha successivamente detto: «Non si è nemmeno scusato». Jakobsen riportò fratture multiple al volto.

Oggi dopo la vittoria ha dichiarato:

«È un sogno che si avvera. Il ritorno è stato lungo. C’è voluto molto tempo e molti sforzi da parte di tante persone. Questa è anche la loro vittoria. Dei medici, dei chirurghi, del team. Ed è anche la vittoria della mia famiglia». «È stato uno sprint di gruppo frenetico. Non ero sicuro di potercela fare, ma sono contento di averlo fatto per i miei compagni perché questa è anche la loro vittoria».