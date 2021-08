Inchiesta di Al Jazeera per dimostrare che il calcio inglese è utilizzato per riciclare denaro sporco

Sul Fatto quotidiano: un reporter sotto copertura avvicina un mago di scatole cinesi e società off-shore e si dice interessato al Derby County per un investitore cinese condannato per corruzione e riciclaggio. No problem

Il Fatto quotidiano riporta una sintesi di un’inchiesta televisiva di Al Jazeera che ha voluto dimostrare come il calcio inglese sia

uno dei settori utilizzati per il riciclaggio di denaro sporco. In cui un condannato per corruzione e riciclaggio può comprare club storici passando qualsiasi controllo, grazie alle competenze criminali e ai contatti di veterani dell’economia offshore.

Il reportage si intitola:

How a convicted criminal can buy a english famous football club (come un criminale già condannato può comprare un famoso club inglese di calcio).

Uno dei protagonisti è Christopher Samuelson

intermediario di affari nel mondo sportivo, detto il Mago per la sua abilità nel far sparire montagne di soldi in trust offshore. Partner di SocFin Ltd, società con sede a Gibilterra specializzata in vendita e passaggio di proprietà di club di football dei campionati di prima serie in Inghilterra, Spagna, Italia e Francia, uscito sempre pulito da una serie di inchieste anti-riciclaggio delle autorità di diversi paesi europei.

Un reporter sotto copertura lo avvicina e si dice interessato all’acquisto del Derby County “per conto di un investitore cinese condannato a sette anni per corruzione e riciclaggio, responsabile di esportazione illegale di valuta dalla Cina a Macao”.

Nel corso del reportage Samuelson spiega come l’affare possa essere ugualmente condotto in porto.